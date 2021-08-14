Тренер Бенфіки: Яремчук точно отримає ігровий час

Український форвард Роман Яремчук отримає ігровий час у наступному матчі Бенфіки.

Про це сказав головний тренер португальського клубу Жорже Жезуш.

"Яремчук тільки приєднався до нас після відпустки. Зараз немає товариських матчів, тому його передсезонною підготовкою будуть матчі чемпіонату Португалії і Ліги чемпіонів.

Я не можу сказати точно, зіграє він з перших хвилин чи вийде на заміну, але в матчі проти Ароука він точно отримає ігровий час".