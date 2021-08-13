Динамо дозаявило на сезон Шабанова і відзаявило Попова

Попов через травму вибув до кінця року

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо внесло до заявки УПЛ на сезон 2021/2022 захисника Артема Шабанова.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Центрбек заявлений на чемпіонат під 13-м номером. Другу частину минулого сезону Шабанов відіграв на правах оренди в Легії (вісім матчів).

Водночас кияни прибрали з заявки Дениса Попова, який вилетів до кінця року через травму хрестоподібних зв'язок.

Попов травмувався в стартовому матчі УПЛ проти Вереса (4:0), встигнувши забити один з м'ячів своєї команди.

Після трьох турів Динамо лідирує в чемпіонаті України з трьома перемогами. У наступному матчі біло-сині зіграють з Інгульцем 18 серпня.