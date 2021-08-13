Динамо дозаявило на сезон Шабанова і відзаявило Попова

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо внесло до заявки УПЛ на сезон 2021/2022 захисника Артема Шабанова.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Центрбек заявлений на чемпіонат під 13-м номером. Другу частину минулого сезону Шабанов відіграв на правах оренди в Легії (вісім матчів).
Водночас кияни прибрали з заявки Дениса Попова, який вилетів до кінця року через травму хрестоподібних зв'язок.
Попов травмувався в стартовому матчі УПЛ проти Вереса (4:0), встигнувши забити один з м'ячів своєї команди.
Після трьох турів Динамо лідирує в чемпіонаті України з трьома перемогами. У наступному матчі біло-сині зіграють з Інгульцем 18 серпня.