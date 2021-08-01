 УПЛ. Динамо розгромило Верес у 2 турі | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо розгромило Верес у 2 турі
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УПЛ. Динамо розгромило Верес у 2 турі

Сьогодні 21:25 2698 0
Гості провалили перший тайм матчу
УПЛ. Динамо розгромило Верес у 2 турі
#Динамо, #Верес

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало впевнену перемогу над рівненським Вересом.

Підопічні Луческу чудово розпочали матч, забивши два швидкі голи. На 34-ій хвилині матчу вболівальників Динамо засмутила травма Попова. А за три хвилини до завершення тайму Тимчик довів рахунок до розгромного. Циганков реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок матчу - 4:0.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 1 серпня

Динамо - Верес 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Попов, 2:0 - 6 Гармаш, 3:0 - 42 Тимчик, 4:0 - 86 Циганков (пен)

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов (Ілля Забарний 34), Микола Шапаренко, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 46), Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський (Сергій Сидорчук 46), Денис Гармаш (Владислав Кулач 62), Олександр Караваєв (Віктор Циганков 46), Олександр Тимчик, Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук (Михайло Шестаков 46), Роман Гончаренко (Дмитро Махнєв 62), Геннадій Пасіч, Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров, Роман Мірошник, Євген Пасіч (Віталій Дахновський 46), Микита Полюлях (Сергій Панасенко 46), Роберт Гегедош (Михайло Гечев 56)

Попередження: Дмитро Нємчанінов 85

Раніше, Десна у більшості здолала Маріуполь у 2 турі УПЛ.

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