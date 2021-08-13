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Федорчук: У збірної України є два запасні варіанти

Сьогодні 08:39 1027 0
Фахівець - про можливі кандидатури на посаду головного тренера збірної
Федорчук: У збірної України є два запасні варіанти
#Федорчук

Джерело - FanDay.

Збірну України можуть очолити Олексій Михайличенко або Олександр Петраков.

Про це заявив тренер Олег Федорчук.

"Я бачу, що є ще два запасні варіанти - це Михайличенко і Петраков. Але по Петракову, мені здається, це свідомо кимось була пущена інформація про його можливе призначення. У його запрошенні немає логіки з боку федерації - його не призначили тренером молодіжної збірної, хоча він вдало виступав із юнаками, а тепер нібито призначають тренером національної команди. Тут логіки я не бачу взагалі - людину прибрали з молодіжної збірної. Послідовності немає, він Вдало виступив на чемпіонаті світу, а його відсторонили на користь Ротаня. За логікою тоді повинен бути Ротань, а не Петраков, правильно? За рейтингом.

Але ми бачимо по Маркевичу, що досвідчений тренер не захоче зриватися на півроку-рік. Дуже складна ситуація, з одного боку - приваблива посада, з іншого - відразу потрапляєш у цейтнот, шанси вийти на чемпіонат світу дуже маленькі. Навряд чи знайдеться той, хто захоче підставитися", - сказав Федорчук.

Раніше, Ребров підтвердив, що не очолить збірну Україну.

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