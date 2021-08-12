Український фахівець пояснив, чому не може покинути Аль-Айн

47-річний головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров бажає прийняти пропозицію очолити збірну України.

Про це заявив сам фахівець.

"Авжеж, я був би щасливий тренувати збірну своєї країни, але я відданий своєму контракту. Тільки у разі, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов'язково прийму пропозицію тренувати національну збірну своєї країни", - зазначив Ребров.

Спеціаліст очолив Аль-Айн на початку червня. Нещодавно Ребров розпочав перший навчально-тренувальний збір зі своєю новою командою.

Раніше повідомлялося, що Ребров може очолити збірну України після відходу Андрія Шевченка, але Аль-Айн відмовився достроково розривати контракт з українським фахівцем.