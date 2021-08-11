У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже догнала Австрію

Україна втратила другий клуб

Джерело - Чемпіон.

Після вчорашніх єврокубкових матчів таблиця коефіцієнтів УЄФА зазнала змін.

В активі України - 4 бонусних очка Динамо за участь в групі ЛЧ, 2 бали Шахтаря за дві перемоги у відборі ЛЧ, 1 очко Колоса і 0.5 пункту Ворскли за кваліфікацію ЛК. Якщо 7.5 поділити на 5 клубів, то результат країни в поточному сезоні = 1.500.

Україна знаходиться на 11-й позиції (29.100), програючи зовсім небагато у боротьбі за ТОП-10 Австрії (29.150). 10-те місце дозволить країні виставити чемпіона безпосередньо в груповий раунд ЛЧ сезону 2023/24. У Австрії є одна втрата (Аустрія), у них у грі 4 клуби з 5. Уся боротьба ще попереду.

Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.