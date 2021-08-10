Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 серпня

Джерело - ФК Шахтар.

До матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2021/22 проти бельгійського Генка готується 24 гравці Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 серпня, в Києві на НСК Олімпійський, а стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Заявка Шахтаря на матч проти Генка:

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Віта, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Євген Коноплянка;

Нападники: Дентіньйо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.