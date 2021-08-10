Мессі у вівторок прилетить до Парижа для підписання контракту з ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Колишній форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі погодив контракт з французьким ПСЖ.
Про це повідомляє Ole.
Керівництво парижан і 34-річна зірка світового футболу дійшли згоди на острові Ібіца, куди Ліонель вилетів у понеділок.
У вівторок Мессі прилетить до Парижа для завершення оформлення трансферу в ПСЖ, куди він перейде на правах вільного агента.
Нагадаємо, Мессі, щоб залишитися в Барселоні, був готовий погодитися на істотне зниження зарплати у 2 рази. Але клуб все одно не зміг оформити угоду через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла-Ліги.
Раніше, Мессі здивував вибором номера у ПСЖ.