Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 серпня, відбулися матчі 3-го туру другої ліги України.
Чемпіонат України - Друга ліга
3 тур, 8 серпня
Дніпро Черкаси - Карпати Львів 1:3 (0:3)
Епіцентр - ЛНЗ Черкаси 1:2 (1:0)
Волчанськ - Реал Фарма 4:1 (3:0)
Балкани - Металург 0:0
Діназ - АФСК Київ 4:0 (4:0)
Кристал - Суми 0:0
Любомир Ставище - Лівий берег 0:11 (0:6)
Нікополь - Тростянець 2:2 (1:1)
Рубікон - Чернігів 2:0 (1:0)
СК Полтава - Скорук Томаковка 1:2 (0:1)
Енергія - Вікторія 0:1 (0:1)
Нагадаємо, Карпати Галич зіграли внічию з Мукачево.