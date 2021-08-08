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Навколо спорту

Ребров не звертався до керівництва Аль-Айна щодо розірвання контракту

Сьогодні 18:30 1217 0
За інформацією арабських ЗМІ український тренер буде готувати команду до сезону
Ребров не звертався до керівництва Аль-Айна щодо розірвання контракту
#Ребров, #Аль-Айн, #Збірна Україна

Джерело - Alittihad.ae.

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров не звертався до керівництва клубу для розірвання контракту.

Про це повідомляє Alittihad.aе.

За інформацією видання, Аль-Айн заперечує, що в контракті Реброва існують пункт про відступні, що дозволяють тренеру піти, якщо він отримає пропозицію зі своєї країни.

Аль-Айн стверджує, що українець не звертався в клуб з офіційним запитом про відхід.

Ребров буде готувати Аль-Айн до старту сезону в ОАЕ, який почнеться 19 серпня.

Раніше повідомлялося, що Аль-Айн не погодив розірвання контракту з Ребровим.

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