За інформацією арабських ЗМІ український тренер буде готувати команду до сезону

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров не звертався до керівництва клубу для розірвання контракту.

Про це повідомляє Alittihad.aе.

За інформацією видання, Аль-Айн заперечує, що в контракті Реброва існують пункт про відступні, що дозволяють тренеру піти, якщо він отримає пропозицію зі своєї країни.

Аль-Айн стверджує, що українець не звертався в клуб з офіційним запитом про відхід.

Ребров буде готувати Аль-Айн до старту сезону в ОАЕ, який почнеться 19 серпня.

Раніше повідомлялося, що Аль-Айн не погодив розірвання контракту з Ребровим.