Джерело - Alittihad.ae.
Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров не звертався до керівництва клубу для розірвання контракту.
Про це повідомляє Alittihad.aе.
За інформацією видання, Аль-Айн заперечує, що в контракті Реброва існують пункт про відступні, що дозволяють тренеру піти, якщо він отримає пропозицію зі своєї країни.
Аль-Айн стверджує, що українець не звертався в клуб з офіційним запитом про відхід.
Ребров буде готувати Аль-Айн до старту сезону в ОАЕ, який почнеться 19 серпня.
Раніше повідомлялося, що Аль-Айн не погодив розірвання контракту з Ребровим.