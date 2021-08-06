Джерело - RMC Sport.
ПСЖ розглядає кандидатуру колишнього нападника Барселони Ліонеля Мессі для підсилення в літнє трансферне вікно.
Про це заявив тренер парижан Маурусіо Почеттіно.
"Ми зосереджені на старті сезону. У той же час ПСЖ старанно і не привертаючи уваги працює на трансферному ринку, щоб посилити команду заради досягнення наших цілей в цьому році. Ми в курсі, що сталося з Мессі вчора, але ми зосереджені на матчі з Труа, ми хочемо добре почати сезон", - заявив фахівець.
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"Леонардо і Нассер Аль-Хелайфі працюють над тим, щоб зробити команду краще. У разі Мессі якість гравця такого калібру важливіше, ніж його позиція на полі. ПСЖ старанно працює, оцінює варіанти, і, звичайно ж, Мессі серед них" - сказав Почеттіно.
Нагадаємо, Неймар запропонував Мессі свій номер у ПСЖ.