 Тренер ПСЖ Почеттіно про Мессі: Ми розглядаємо його кандидатуру | Футбол | Champion.com.ua
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Почеттіно про Мессі: Ми розглядаємо його кандидатуру

Сьогодні 19:14 70 0
Головний тренер ПСЖ прокоментував інформацію про інтерес парижан до аргентинського нападника
Почеттіно про Мессі: Ми розглядаємо його кандидатуру
#ПСЖ, #Мессі, #Почеттіно

Джерело - RMC Sport.

ПСЖ розглядає кандидатуру колишнього нападника Барселони Ліонеля Мессі для підсилення в літнє трансферне вікно.

Про це заявив тренер парижан Маурусіо Почеттіно.

"Ми зосереджені на старті сезону. У той же час ПСЖ старанно і не привертаючи уваги працює на трансферному ринку, щоб посилити команду заради досягнення наших цілей в цьому році. Ми в курсі, що сталося з Мессі вчора, але ми зосереджені на матчі з Труа, ми хочемо добре почати сезон", - заявив фахівець.

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"Леонардо і Нассер Аль-Хелайфі працюють над тим, щоб зробити команду краще. У разі Мессі якість гравця такого калібру важливіше, ніж його позиція на полі. ПСЖ старанно працює, оцінює варіанти, і, звичайно ж, Мессі серед них" - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Неймар запропонував Мессі свій номер у ПСЖ.

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