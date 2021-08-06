ПСЖ розглядає кандидатуру колишнього нападника Барселони Ліонеля Мессі для підсилення в літнє трансферне вікно.

Про це заявив тренер парижан Маурусіо Почеттіно.

"Ми зосереджені на старті сезону. У той же час ПСЖ старанно і не привертаючи уваги працює на трансферному ринку, щоб посилити команду заради досягнення наших цілей в цьому році. Ми в курсі, що сталося з Мессі вчора, але ми зосереджені на матчі з Труа, ми хочемо добре почати сезон", - заявив фахівець.