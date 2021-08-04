Капітан Генка вірить у прохід Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів

Генк може використати свій шанс у матчі-відповіді проти Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник бельгійського клубу Браян Гейнен.

"Ми пропустили з дуже дурного пенальті, адже їхній гравець рухався у протилежний бік від воріт. На жаль, інколи таке трапляється. Ще більш прикро, що наш голкіпер ледь не відбив цей удар.

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Ми мало що дали створити супернику, але повинні були краще розпоряджатися м'ячем, адже Шахтар давав нам чимало простору. Треба було його використати краще. Якщо ми будемо реалізовувати наші контратаки в матчі-відповіді, то все ще можливо. Я вірю в успіх Генка. Безумовно, у нас ще буде шанс.

Ми продемонстрували, що маємо можливість пройти Шахтар. Поїдемо в Україну з впевненістю у власних силах", - розповів Гейнен.