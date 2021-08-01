Сьомін: Я дуже здивований рішенням Шевченка залишити збірну України

Андрій Шевченко добре працював на посаді головного тренера збірної України та показав високий рівень тренерської майстерності.

Про це заявив колишній головний тренер Динамо Юрій Сьомін.

"Чесно кажучи, я не зрозумів цього рішення. Дуже сильно здивований. Андрій добре працював у збірній, показав високий рівень тренерської майстерності. Та й результати говорили самі за себе. Ще важливий момент - молоді гравці постійно прогресували в збірній. Шевченко відкрив багато юних хлопців для великого футболу - це дорогого коштує. Гравці збірної йшли в хороші європейські клуби при Шевченку, він розкривав їх.

Може, у Шевченка інші плани. Я можу його уявити в якості головного тренера європейського клубу. Андрій знає кілька мов, вільно говорить на них. Він був видатним гравцем, добре проявив себе на тренерському терені. У нього багато козирів для того, щоб очолити європейський ТОП-клуб", - зазначив Сьомін.