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Сьомін: Я дуже здивований рішенням Шевченка залишити збірну України

Сьогодні 23:11 776 0
Екстренер Динамо - про рішення Шевченка
Сьомін: Я дуже здивований рішенням Шевченка залишити збірну України
#Сьомін, #Шевченко

Джерело - Sport24.ru.

Андрій Шевченко добре працював на посаді головного тренера збірної України та показав високий рівень тренерської майстерності. 

Про це заявив колишній головний тренер Динамо Юрій Сьомін.

"Чесно кажучи, я не зрозумів цього рішення. Дуже сильно здивований. Андрій добре працював у збірній, показав високий рівень тренерської майстерності. Та й результати говорили самі за себе. Ще важливий момент - молоді гравці постійно прогресували в збірній. Шевченко відкрив багато юних хлопців для великого футболу - це дорогого коштує. Гравці збірної йшли в хороші європейські клуби при Шевченку, він розкривав їх.

Може, у Шевченка інші плани. Я можу його уявити в якості головного тренера європейського клубу. Андрій знає кілька мов, вільно говорить на них. Він був видатним гравцем, добре проявив себе на тренерському терені. У нього багато козирів для того, щоб очолити європейський ТОП-клуб", - зазначив Сьомін.

Раніше, Шевченко попрощався зі збірною України.

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