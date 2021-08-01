Український наставник оголосив про завершення контракту з УАФ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко покинув національну команду.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди.", заявив фахівець.