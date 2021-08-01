 Шевченко попрощався зі збірною України | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко попрощався зі збірною України
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Шевченко попрощався зі збірною України

Сьогодні 14:50 2276 1
Український наставник оголосив про завершення контракту з УАФ
Шевченко попрощався зі збірною України
#Шевченко, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко покинув національну команду.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди.", заявив фахівець.

"Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - написав Шевченко.

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