Шахтар бажає придбати вінгера Флуміненсе

Бразильський клуб відмовився продавати Мартінса

Донецький Шахтар через посередника Андре Кюрі запропонував керівництву бразильського Флуміненсе 7 мільйонів євро за 18-річного лівого вінгера команди Матеуса Мартінса.

Про це повідомляє Goal.com.

Переговори пройшли напередодні, проте боси триколірних відмовилися продавати свого гравця, не давши Шахтарю дозвіл на ведення переговорів із футболістом.

Сам Матеус Мартінс планує пробитися в першу команду Флуміненсе, і на поточному етапі кар'єри продовжити розвиток в рідному клубі.

Трохи більше тижня тому Матеус Мартінс продовжив контракт з Флуміненсе до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 4,5 мільйони євро.

Раніше, Де Дзербі отримав гарантії Шахтаря щодо Соломона.