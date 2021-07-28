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Навколо спорту

Де Дзербі отримав гарантії Шахтаря щодо Соломона

Сьогодні 16:11 672 0
Соломон залишиться у Шахтарі до нступного літа
Де Дзербі отримав гарантії Шахтаря щодо Соломона
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі високо цінує можливості 22-річного лівого вінгера команди Манора Соломона, котрий володіє відмінною технікою, швидкістю і розумінням гри.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Навколо Соломона Де Дзербі планує вибудовувати нову команду. Керівництво Шахтаря оцінює Соломона в 20 мільйонів євро, однак пообіцяло Де Дзербі, що не продаватиме ізраїльтянина раніше літа 2022 року.

Контракт Соломона з гірниками розрахований до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Генк продасть ключового захисника перед протистоянням з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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