Де Дзербі отримав гарантії Шахтаря щодо Соломона

Соломон залишиться у Шахтарі до нступного літа

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі високо цінує можливості 22-річного лівого вінгера команди Манора Соломона, котрий володіє відмінною технікою, швидкістю і розумінням гри.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Навколо Соломона Де Дзербі планує вибудовувати нову команду. Керівництво Шахтаря оцінює Соломона в 20 мільйонів євро, однак пообіцяло Де Дзербі, що не продаватиме ізраїльтянина раніше літа 2022 року.

Контракт Соломона з гірниками розрахований до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Генк продасть ключового захисника перед протистоянням з Шахтарем у Лізі чемпіонів.