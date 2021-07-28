Дискваліфікований за договірні матчі Тарас Дурай подав позов на УАФ до CAS по справі про його відсторонення.

Про це заявив колишній футболіст.

"ЦІНА ПРАВДИ. Ступаючи на шлях боротьби з системою я знав, що буде важко та на шляху до правди буде багато труднощів та перешкод…. Мало хто знає, що я йду до кінця та вже подав до Лозани проти УАФ. Відправивши близько 15-17 кг документів, кур’єром до Швейцарії. Все зробив в ті терміни, які були вказані. І думав, що я і УАФ маємо бути в рівних умовах. Але, як виявилось, це не так. УАФ просила про відтермінування, прийшов до мене лист з Лозани чи я з годен дати час для підготовки (УАФ) - я відмовив. Тому, що в них було достатньо часу для підготовки і в федерації працює не одна людина.

ВСІ МИ МАЛИ ЧАС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ (рівні умови). Насправді ж це виявилось не так! CAS (арбітражний суд дає УАФ понад два тижні для підготовки. Не день, не два, а майже 3 тижні)", - зазначив Дурай.