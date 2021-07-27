Красніков підтвердив перехід бразильського бомбардира у Металіст

Металіст підпише бразильського центрального нападника Матеуса Пейшото.

Про це розповів керівник харківського клубу Євген Красніков.

"У черговий раз нам вдалося знайти футболіста достатньої кваліфікації і не за великі гроші. Маілтона взяли з правом викупу, Балулі прийшов безплатно, за Ріаскоса опція викупу була в 10 разів меншою, бо його команда вилетіла, а у Матеуса закінчувався контракт.

Пейшоту коштував кілька мільйонів, а ми заплатимо набагато меншу компенсацію. Таким чином, пробуємо зробити топовий трансфер на рівні клубу Першої ліги за невеликі гроші", – поділився Красніков.