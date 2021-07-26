Важка перемога Металіста

Джерело - Чемпіон.

Альянс у 1 турі Першої ліги вдома поступився Металісту.

Матч завершився перемогою гостів з рахунком 2:0.

Відзначимо, що Альянс догравав матч у меншості - у першому таймі арбітр вилучив захисника Євгена Непляху, а у другій половині гри другу жовту карту отримав півзахисник Руслан Пісний.

Чемпіонат України - Перша ліга

01 тур, 26 липня

Альянс - Металіст 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 82 Балулі (пен), 0:2 - 90+4 Балулі

Альянс: 55 Руслан Єфанов, 33 Костянтин Пікуль (К), 4 Євген Неплях, 11 Руслан Пісний, 94 Андрій Герт, 15 Олександр Лебеденко, 9 В’ячеслав Піднебенной (8 Олександр Лучик, 59 хв), 99 Костянтин Ярошенко (22 Богдан Шмигельський, 59 хв), 78 Валерій Рогозинський (25 Станіслав Шарай, 59 хв), 13 Микола Агапов, 7 Сергій Загинайлов

Металіст: 1 Данило Каневцев, 34 Володимир Танчик (7 Владислав Нехтій, 67 хв), 5 Едуард Сарапій, 24 Віталій Федорів, 22 Сергій Люлька (27 Володимир Шопін, 46 хв), 6 Андрій Ралюченко, 44 Євген Банада (14 Антон Поступаленко, 52 хв), 10 Седдік Фарес Балулі, 12 Євген Підлепенець, 94 Ріаскос Валенсія Хосе Браян (Жо, 88 хв), Руслан Фомін (К) (98 Майлтон дос Сантос Де Са, 46 хв)

Раніше, Металіст назвав ціну оренди стадіону у Харкові.