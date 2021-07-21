Де Дзербі: У нас в обоймі 23-24 дуже сильних футболіста, всі вони будуть грати

Головний тренер Шахтаря відзначив ключових гравців команди

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

11 футболістів не можуть провести без замін 30 матчів сезону.

Про це заявив головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"У нас в обоймі 23-24 дуже сильних футболіста, всі вони можуть і будуть грати, адже тільки 11 чоловік не зможуть провести без замін 30 матчів сезону", - заявив фахівець.

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"Такі гравці, як Тете, Педріньо, звичайно, основні, але це ж стосується і Маркоса Антоніо, Майкона, Степаненка, Коноплі - ми бачимо, як вони поліпшили свій рівень. Дентіньо, Судаков, Мудрик, Вітао, Марлон, Матвієнко - теж ключові. Так що грати будуть всі", - сказав Де Дзербі.

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