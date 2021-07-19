 Скрипник: Що буде в чемпіонаті – це тільки ігри покажуть | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Що буде в чемпіонаті – це тільки ігри покажуть

Сьогодні 11:46 284 0
Віктор Скрипник прокоментував матч проти Дніпро-1
Скрипник: Що буде в чемпіонаті – це тільки ігри покажуть
#Дніпро-1, #Зоря

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Зоря у контрольному матчі проти Дніпро-1 перевірила молодих гравців.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Коли ти граєш офіційні матчі, то у молоді вже не буде такого шансу перевірити власні сили, як сьогодні, коли ти можеш провести спаринг проти добротної команди. Ми раді, що у нас вже є лава запасних, які безболісно можуть замінити основних, адже у нас сьогодні не було багатьох гравців з основи – і Кочергін, і Гладкий, і Кабаєв, і Вернидуб.

Спеціально грали в заключні хвилини у меншості, хоча була добра воля головного тренера Дніпра-1, щоб ми замінили гравця, але нам у чемпіонаті ще доведеться пограти вдесятьох, тому самі винні і будемо терпіти. Перемога – є перемога, але все ж таки це не перша офіційна гра, хоча хвилювання і тут повинно бути присутнє.

Зараз багато прогнозів, але що буде в чемпіонаті – це тільки ігри покажуть.  Ми стараємося, робимо усю свою роботу. Можу сказати комплімент хлопцям, адже ми дивимося тільки на себе, а не на суперника. Ми граємо свої фази, які у нас є, коли повинні тримати м’яч, намагаємося не втрачати нашу гру, напівпозиції, які ми завжди задіюємо, і дуже активні у нас повинні бути хлопці на флангах. Це все добре, але тільки за тиждень ми побачимо, як ми готові. Я бажаю Дніпру-1 добре стартувати, а далі будемо дивитися і вже виправдовувати ті сподівання, про які кажуть уболівальники і фахівці", - сказав Скрипник.

Раніше, Зоря з голом Шахаба переграла Дніпро-1.

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