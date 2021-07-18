Зоря з голом Шахаба переграла Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Зоря на виїзді переграла СК Дніпро-1 у товариському матчі.
Матч завершився мінімальною перемогою луганчан з рахунком 1:0.
Товариський матч
18 липня
Дніпро-1 - Зоря 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Шахаб
Дніпро-1: Євген Паст, Олександр Сваток, Сергій Логінов, Володимир Адамюк, Валерій Лучкевич, Франсиско Ді Франко, Невен Джурасек, Микита Кравченко, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Назарій Русин.
Зоря: Микита Шевченко, Денис Фаворов, Агрон Руфат, Максим Імереков, Жуніньо, Ловро Цвек, Єгор Назарина, Сергій Булеца (Максим Луньов, 78), Артем Громов, Аллах'яр Сайядманеш (Крістіан, 78), Шахаб Захеді (Реймонд Овусу, 78).
Запасні: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Владислав Ємець, Денис Янаков, Ярослав Кисіль, Денис Нагнойний.
Раніше, Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі.