 Зоря з голом Шахаба переграла Дніпро-1 | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря з голом Шахаба переграла Дніпро-1

Вчора 21:44 371 0
Команди УПЛ провели фінальний товариський матч в літнє міжсезоння
Зоря з голом Шахаба переграла Дніпро-1
#Зоря, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Зоря на виїзді переграла СК Дніпро-1 у товариському матчі.

Матч завершився мінімальною перемогою луганчан з рахунком 1:0.

Товариський матч

18 липня

Дніпро-1 - Зоря 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40  Шахаб

Дніпро-1: Євген Паст, Олександр Сваток, Сергій Логінов, Володимир Адамюк, Валерій Лучкевич, Франсиско Ді Франко, Невен Джурасек, Микита Кравченко, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Назарій Русин.

Зоря: Микита Шевченко, Денис Фаворов, Агрон Руфат, Максим Імереков, Жуніньо, Ловро Цвек, Єгор Назарина, Сергій Булеца (Максим Луньов, 78), Артем Громов, Аллах'яр Сайядманеш (Крістіан, 78), Шахаб Захеді (Реймонд Овусу, 78).

Запасні: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Владислав Ємець, Денис Янаков, Ярослав Кисіль, Денис Нагнойний.

Раніше, Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі.

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