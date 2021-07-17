У сучасному футболі неможливо домогтися успіху без інтенсивної роботи

У сучасному футболі без пресингу, інтенсивної роботи на полі дуже важко досягти результат на довгій дистанції.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Зараз футбол набагато швидше, ніж коли я був гравцем. Зараз важливу роль у футболі відіграє статистика - скільки гравець пробіг кілометрів, наскільки інтенсивно, максимальна швидкість. Сьогодні темп гри набагато вище", - заявив фахівець.

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"Зараз без пресингу, інтенсивної роботи на полі дуже важко досягти результат на довгій дистанції. Можна виграти матч, але без інтенсивної роботи неможливо домогтися успіху в 40-45 зустрічах сезону", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров назвав цілі Аль-Айна.