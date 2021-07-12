Ребров назвав цілі Аль-Айна

Гравці в Аль-Айна повинні працювати сильніше.

Ребров провів перше тренування в новому клубі

Про це сказав наставник команди Сергій Ребров.

"Я дуже радий бути частиною цієї команди, радий працювати в Аль-Айні. Я зроблю все можливе для клубу.

Для мене важливо бачити розвиток футболістів і команди. Ми повинні грати інтенсивніше. Ніхто з уболівальників не прийняв результат минулого сезону (6-та сходинка, – прим.).

Цього року ми повинні працювати сильніше для спільного успіху. Всі повинні працювати сильніше: футболісти, тренери, персонал. Немає іншого шляху до успіху, ніж допомога один одному", – сказав Ребров у коментарі клубному YouTube-каналу.