Ребров: У мій час було можливим перейти з Шахтаря в Динамо

Джерело - подкаст Ukraine+Football.
Перехід Сергія Реброва з донецького Шахтаря до київського Динамо не викликав великого резонансу.
Про це легендарний нападник розповів у подкасті Ukraine+Football.
"Тоді не було такого суперництва між Динамо і Шахтарем, як зараз. Тоді київський клуб був номером один, а "гірники" намагалися щось виграти. Це були команди різного рівня. Зараз же вони удвох борються за чемпіонство".
Актуально: Ребров назвав цілі Аль-Айна
"Тоді було можливим перейти з Шахтаря в Динамо. Але зараз є тільки один приклад Мораеса, тоді було багато розмов про це в Україні. Але він бразилець, а не український футболіст", - сказав Ребров.