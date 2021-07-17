Ребров: У мій час було можливим перейти з Шахтаря в Динамо

Раніше Ребров провів перше тренування в новому клубі

Перехід Сергія Реброва з донецького Шахтаря до київського Динамо не викликав великого резонансу.

Про це легендарний нападник розповів у подкасті Ukraine+Football.

"Тоді не було такого суперництва між Динамо і Шахтарем, як зараз. Тоді київський клуб був номером один, а "гірники" намагалися щось виграти. Це були команди різного рівня. Зараз же вони удвох борються за чемпіонство".

Актуально: Ребров назвав цілі Аль-Айна

"Тоді було можливим перейти з Шахтаря в Динамо. Але зараз є тільки один приклад Мораеса, тоді було багато розмов про це в Україні. Але він бразилець, а не український футболіст", - сказав Ребров.

Раніше Ребров провів перше тренування в новому клубі.