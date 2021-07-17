Гонорар головного арбітра УПЛ підвищать з 12 до 30 тисяч грн за матч

Також додадуть виплату на проїзд та проживання

Джерело - Телеграм канал Бомбардир.

З нового сезону клуби УПЛ будуть виплачувати арбітрам гонорари, а також покривати їх витрати на дорогу та проживання.

Про це повідомляє журналіст Роман Бебех.

Арбітри на ці гроші будуть самостійно знімати собі готель і харчуватися.

Гонорар головного арбітра виросте з 12 до 30 тисяч грн за матч, плюс 9 тисяч грн на дорогу та проживання.

Гонорар асистентів, четвертого арбітра і делегата виросте з 6 тисяч до 15 тисяч грн. Суми не остаточні, оскільки арбітри свої угоди ще не підписали.

Нагадаємо, стало відомо, який телеканал транслюватиме матчі Динамо в УПЛ.