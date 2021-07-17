Стало відомо, який телеканал транслюватиме матчі Динамо в УПЛ

Домашні матчі киян в УПЛ 2021/22 транслюватимуться телеканалом 2+2

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо визначилося з телеканалом, який показуватиме матчі команди в наступному сезоні УПЛ.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Домашні матчі киян в сезоні УПЛ 2021/22 транслюватимуться телеканалом 2+2, причому договір вже укладено.

У минулому сезоні УПЛ матчі 11 команд з 14 транслювалися телеканалами Футбол 1/2/3, і тільки три клуби (Динамо, Зоря і Дніпро-1) були представлені на телеканалах 2+2 і УНІАН.

Нагадаємо, Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана.