 Шацьких: У Луческу залишилася та ж схема гри, що була за Хацкевича | Футбол | Champion.com.ua
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Шацьких: У Луческу залишилася та ж схема гри, що була за Хацкевича

Сьогодні 11:09 280 0
Екстренер Динамо порівняв роботу тренерських штабів
Шацьких: У Луческу залишилася та ж схема гри, що була за Хацкевича
#Шацьких

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Динамо Максим Шацьких сильних схематичних змін між командою Хацкевича і командою Луческу не помітив.

Про це заявив сам фахівець.

"По-перше, суперники були різні - це раз. АЗ тільки з ковіду вийшли, і було видно, що вони навіть не тренувалися. Видно було, після 25-ї хвилини вони вже вмирали. Нетренована команда. Як би очі не хотіли - ніжки не побіжать.

Потім Брюгге. Але це не те Брюгге, з яким грали ми, яке перед грою з нами посилилося. У чемпіонаті вони це теж зараз демонструють. Зрозуміло, що з усіма треба було грати. Вони пройшли, завдання потрапити в груповий турнір вони виконали. Добре, що Ференцварош попався, ще й в Лігу Європи перейшли і там пограли.

У нашої ж команди були Аякс, Брюгге і Янг Бойз. У матчі з Янг Бойз більше збіг обставин безглуздий був, їх повинні були проходити. Але куди Аякс дійшов, ви знаєте. Вони закупилися перед нами на 60 млн.

Сильних схематичних змін не помітив (між Динамо Хацкевича і Динамо Луческу). Може пару нових футболістів з'явилися: Забарний і Сирота. Якщо б Бурда здоровий був, не знаю, грав би чи ні. Щось йому останнім часом не щастить з травмами. А от схематично картинка схеми, в принципі, залишилася та ж. А результат інший", - зазначив Шацьких.

Раніше, колишній тренер Динамо очолив албанський Кукесі.

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