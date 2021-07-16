Ліга конференцій: усі пари другого раунду кваліфікації

Завершився перший етап відбору Ліги конференцій – сформувалися усі пари другого раунду кваліфікації. На цьому етапі кваліфікація буде розділена на два шляхи – шлях Чемпіонів та Основний шлях.
Тут змагаються 108 команд, розділених на 54 ігрових протистояння.
Шлях чемпіонів:
Теута (Албанія) - Інтер Ескальдес (Андорра);
Рига (Латвія) - Шкендія (Північна Македонія);
Динамо Тбілісі (Грузія) - Маккабі Хайфа (Ізраїль);
Будучность (Чорногорія) - Торсхавн (Фарерські острови);
Лінфлд (Північна Македонія) - Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина);
Шахтар Солігорськ (Білорусь) - Фола (Люксембург);
Фольгоре (Сан-Марино) - Хіберніанс (Мальта);
Приштина (Косово) - Коннас-Кей (Вельс);
Валюр (Ісландія) - Буде/Глімт (Норвегія).
Основний шлях:
КуПС (Фінляндія) - Ворскла (Україна);
ФКСБ (Румунія) - Шахтар (Казахстан);
Арда (Болгарія) - Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль);
Аполлон (Кіпр) - Жиліна (Словаччина);
Чукарічкі (Сербія) - Сумгаїт (Азербайджан);
Сутьєска (Чорногорія) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль);
Астана (Казахстан) - Аріс (Греція);
Петрокуб (Молдова) - Сівасспор (Туреччина);
АЕЛ (Кіпр) - Влазнія (Албанія);
Сочі (Росія) - Кешля (Азербайджан);
Ельфсборг (Швеція) - Мілсами (Молдова);
РФШ (Латвія) - Пушкаш-Академія (Угорщина);
Динамо Батумі (Грузія) - БАТЕ (Білорусь);
Партизан (Сербія) - ДАК-1904 (Словаччина);
Дандолк (Ірландія) - Левадія (Естонія);
Гзіра Юнайтед (Мальта) - Рієка (Хорватія);
Вікторія (Чехія) - Динамо Брест (Білорусь);
Кауно Жальгіріс (Литва) - ТНС (Вельс);
Домжале (Словенія) - Хонка (Фінляндія);
ЦСКА Софія (Болгарія) - Лієпая (Латвія);
Шкупі (Північна Македонія) - Санта-Клара (Португалія);
Хіберніан (Шотландія) - Санта-Колома (Андорра);
Ларн (Північна Ірландія) - Орхус (Данія);
Гент (Бельгія) - Волеренга (NOR);
Дюделанж (Люксембург) - Богеміан (Ірландія);
Вележ (Боснія і Герцеговина) - АЕК (Греція);
Карабах (Азербайджан) - Ашдод (Ізраїль);
Локомотив (Болгарія) - Словацко (Чехія);
Арарат (Вірменія) - Шленск (Польща);
Універсітатя (Румунія) - Лячі (Албанія);
Дріта (Косово) - Фейєноорд (Нідерланди);
Базель (Швейцарія) - Партізані (Албанія);
Погонь (Польща) - Осієк (Хорватія);
Аустрія (Австрія) - Брейдаблік (Ісландія);
Олімпія (Словенія) - Біркіркара (Мальта);
Хаммарбю (Швеція) - Марібор (Словенія);
Мольде (Норвегія) - Серветт (Швейцарія);
Уйпешт (Угорщина) - Вадуц (Ліхтенштейн);
Судува (Литва) - Ракув (Польща);
Спартак Трнава (Словаччина) - Сепсі (Румунія);
Хабнарфьордюр (Ісландія) - Русенборг (Норвегія);
Копенгаген (Данія) - Торпедо Жодіно (Білорусь;
Паневежіс (Литва) - Войводіна (Сербія);
Хайдук (Хорватія) - Тобол (Казахстан);
Абердін (Шотландія) - Хекен (Швеція).