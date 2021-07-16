 Ліга конференцій: усі пари другого раунду кваліфікації | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга конференцій: усі пари другого раунду кваліфікації

Сьогодні 13:20 548 0
Ліга конференцій: усі пари другого раунду кваліфікації

Завершився перший етап відбору Ліги конференцій – сформувалися усі пари другого раунду кваліфікації. На цьому етапі кваліфікація буде розділена на два шляхи – шлях Чемпіонів та Основний шлях.

Тут змагаються 108 команд, розділених на 54 ігрових протистояння.

Шлях чемпіонів:

Теута (Албанія) - Інтер Ескальдес (Андорра);

Рига (Латвія) - Шкендія (Північна Македонія);

Динамо Тбілісі (Грузія) - Маккабі Хайфа (Ізраїль);

Будучность (Чорногорія) - Торсхавн (Фарерські острови);

Лінфлд (Північна Македонія) - Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина);

Шахтар Солігорськ (Білорусь) - Фола (Люксембург);

Фольгоре (Сан-Марино) - Хіберніанс (Мальта);

Приштина (Косово) - Коннас-Кей (Вельс);

Валюр (Ісландія) - Буде/Глімт (Норвегія).

Основний шлях:

КуПС (Фінляндія) - Ворскла (Україна);

ФКСБ (Румунія) - Шахтар (Казахстан);

Арда (Болгарія) - Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль);

Аполлон (Кіпр) - Жиліна (Словаччина);

Чукарічкі (Сербія) - Сумгаїт (Азербайджан);

Сутьєска (Чорногорія) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль);

Астана (Казахстан) - Аріс (Греція);

Петрокуб (Молдова) - Сівасспор (Туреччина);

АЕЛ (Кіпр) - Влазнія (Албанія);

Сочі (Росія) - Кешля (Азербайджан);

Ельфсборг (Швеція) - Мілсами (Молдова);

РФШ (Латвія) - Пушкаш-Академія (Угорщина);

Динамо Батумі (Грузія) - БАТЕ (Білорусь);

Партизан (Сербія) - ДАК-1904 (Словаччина);

Дандолк (Ірландія) - Левадія (Естонія);

Гзіра Юнайтед (Мальта) - Рієка (Хорватія);

Вікторія (Чехія) - Динамо Брест (Білорусь);

Кауно Жальгіріс (Литва) - ТНС (Вельс);

Домжале (Словенія) - Хонка (Фінляндія);

ЦСКА Софія (Болгарія) - Лієпая (Латвія);

Шкупі (Північна Македонія) - Санта-Клара (Португалія);

Хіберніан (Шотландія) - Санта-Колома (Андорра);

Ларн (Північна Ірландія) - Орхус (Данія);

Гент (Бельгія) - Волеренга (NOR);

Дюделанж (Люксембург) - Богеміан (Ірландія);

Вележ (Боснія і Герцеговина) - АЕК (Греція);

Карабах (Азербайджан) - Ашдод (Ізраїль);

Локомотив (Болгарія) - Словацко (Чехія);

Арарат (Вірменія) - Шленск (Польща);

Універсітатя (Румунія) - Лячі (Албанія);

Дріта (Косово) - Фейєноорд (Нідерланди);

Базель (Швейцарія) - Партізані (Албанія);

Погонь (Польща) - Осієк (Хорватія);

Аустрія (Австрія) - Брейдаблік (Ісландія);

Олімпія (Словенія) - Біркіркара (Мальта);

Хаммарбю (Швеція) - Марібор (Словенія);

Мольде (Норвегія) - Серветт (Швейцарія);

Уйпешт (Угорщина) - Вадуц (Ліхтенштейн);

Судува (Литва) - Ракув (Польща);

Спартак Трнава (Словаччина) - Сепсі (Румунія);

Хабнарфьордюр (Ісландія) - Русенборг (Норвегія);

Копенгаген (Данія) - Торпедо Жодіно (Білорусь;

Паневежіс (Литва) - Войводіна (Сербія);

Хайдук (Хорватія) - Тобол (Казахстан);

Абердін (Шотландія) - Хекен (Швеція).

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