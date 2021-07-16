Шаран: Міг залишитися в Олександрії, якби виграли Кубок України

Володимир Шаран готувався до відставки ще взимку.

Про це сказав колишній тренер Олександрії.

"Чи звикся я з думкою про те, що трапилося? Звісно. Тим більше, що до цього я готувався ще взимку, і всі про це чудово знали. Маю на увазі наших футболістів і тренерський штаб. Я тоді озвучив, що майбутні кілька місяців будуть вирішальним етапом моєї співпраці з клубом. На цей період стояла задача завоювати одне з місць, що дає право брати участь в Лізі Європи або ж виграти Кубок України. На той момент ми всі прекрасно розуміли і реально дивилися на речі. Ми усвідомлювали, що посісти п’яте, єврокубкове місце, буде нереально. А в півфіналі кубкового розіграшу, коли ми в футбольній лотереї з одинадцятиметрових ударів програли луганській Зорі, було ясно, що в тренерському штабі і серед гравців будуть зміни.

"Причини звільнення? З етичних міркувань мені не хотілося б про це говорити. Хоча президент клубу до кінця вірив у мене. Як і в те, що ми здатні хоча б зіграти в фіналі Кубка України. Саме на вдалий виступ у ньому і робилася основна ставка. Я впевнений, що якби Олександрія виграла цей трофей (хоча розумію, що це з розряду чогось неймовірного), то ми з президентом напевно продовжили б наше співробітництво", – сказав Шаран.