Зінченко - найкращий гравець збірної України на Євро-2020

Про це повідомляють аналітичні портали SofaScore і WhoScored

Джерело - Чемпіон.

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найкращим гравцем збірної України на Євро-2020.

Про це повідомляють аналітичні портали SofaScore і WhoScored.

Середній бал Зінченка від SofaScore склав 7,28, WhoScored - 6,98.

Серед тих, хто зіграв 3 зустрічі і більше у ТОП-5 SofaScore також увійшли Андрій Ярмоленко (7,2), Руслан Маліновський (7,15), Микола Матвієнко (7) і Роман Яремчук (6,88).

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WhoScored розподілив ТОП-5 так само - Андрій Ярмоленко (6,87), Руслан Маліновський (6,75), Микола Матвієнко (6,63) і Роман Яремчук (6,56).

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Найгіршим за версією SofaScore стали Віталій Миколенко і Віктор Циганков з 6,5 балами. На WhoScored найменший середній бал у Артема Бєсєдіна - 6,05.

Нагадаємо, Бущан і Матвієнко - у збірній відкриттів Євро-2020.