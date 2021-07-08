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Дешам залишиться головним тренером збірної Франції

Сьогодні 19:09 207 0
Фахівець буде працювати у наступному циклі змагань
Дешам залишиться головним тренером збірної Франції
#Дешам

Джерело - fff.fr.

Дідьє Дешам залишиться головним тренером збірної Франції як мінімум до Чемпіонату світу в Катарі.

Про це заявив президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре.

"Дешам буде тренером збірної Франції на чемпіонаті світу в Катарі. Рішення було прийнято за кілька хвилин. Його бажання продовжити спільну роботу таке ж сильне, як і моє. Ніяких дебатів не було. Ми не повинні забувати все, що було зроблено”, - сказав Ле Гре.

На Євро-2020 Франція сенсаційно вилетіла на стадії 1/8 фіналу. Французи покинули турнір після поразки від Швейцарії (3:3, 4:5 за пен.).

Нагадаємо, визначився фаворит фіналу Євро-2020.

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