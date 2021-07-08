Дідьє Дешам залишиться головним тренером збірної Франції як мінімум до Чемпіонату світу в Катарі.

Про це заявив президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре.

"Дешам буде тренером збірної Франції на чемпіонаті світу в Катарі. Рішення було прийнято за кілька хвилин. Його бажання продовжити спільну роботу таке ж сильне, як і моє. Ніяких дебатів не було. Ми не повинні забувати все, що було зроблено”, - сказав Ле Гре.