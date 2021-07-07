Ференцварош з Харатіним розгромив Приштину у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.
Угорський Ференцварош з українцем Ігорем Харатіним в складі розгромив Приштину (3:0).
Ліга чемпіонів 2021/22
Кваліфікація Q1, 6 липня
Ференцварош (Угорщина) – Приштина (Косово) 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Нгуен, 2:0 - 74 Мае, 3:0 - 78 Блажич
Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта) 2:0 (0:0)
ХІК (Фінляндія) – Будучность (Чорногорія) 3:1 (3:1)
Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія) 3:1 (2:0)
ЧФР Клуж (Румунія) – Борац (Боснія і Герцеговина) 3:1 (2:1)
Фола (Люксембург) – Лінкольн Сіті (Гібралтар) 2:2 (0:1)
Шкендія (Македонія) – Мура (Словенія) 0:1 (0:1)
Матчі-відповіді відбудуться 13 і 14 липня.