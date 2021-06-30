Головний тренер збірної Швеції: Дуже важко поки прийняти цей результат

Головному тренеру збірної Швеції Янне Андерссону після гри проти України було вкрай важко щось сказати у роздягальні.

Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Про це повідомив сам спеціаліст.

"У нас хороша команда, і сьогодні ми грали проти суперника, який, в основному, оборонявся. У нас було дуже багато гольових моментів, але ми і в штангу потрапляли, і в поперечину, але не забивали. Так, українці теж створювали моменти, але ми вірили в себе, вірили в те, що заб'ємо. Ми були дуже близькі до того, щоб перемогти в основний час.

На жаль, цього не сталося. А червона картка вирішила долю матчу. В овертаймі у нас нічого не вийшло. Хоча, знову ж таки, ми майже довели справу до післяматчевих пенальті.

Нам дуже важко зараз. Дуже важко поки прийняти цей результат. І мені як тренеру було важко щось сказати у роздягальні після такого матчу. Подумаймо про це всім завтра.

Про що говорили з Андрієм Шевченком після закінчення матчу? Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився", - сказав Андерссон.