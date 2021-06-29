Мілевський: Отримав 150 тис доларів за вихід у плей-оф ЧС-2006

Колишній гравець збірної України Артем Мілевський назвав призові за вихід в плей-оф ЧС-2006.

Про це розповів сам футболіст.

"Премія за вихід в плей-оф ЧС-2006? Ну так. Мені дали, щоб не спи #####, 150 тисяч доларів.

Готівкою. Далі картки такі. Пам'ятаю, Блохін кличе і каже: "Зайди до мене в номер". Заходжу, він говорить: "Ось 15 карток, на кожній - по 50. Ідеш переводиш в готівку". Я йому: "Спасибі". А пацани, які грали більше хвилин, їм, по-моєму, по 400 дали, - сказав Мілевський.