Мессі став рекордсменом збірної Аргентини

34-річний форвард провів рекордний матч в національній команді

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок проти збірної Болівії (4:1) на Кубку Америки, в якому Ліонель Мессі зробив дубль і віддав гольову передачу, став рекордним для форварда Барселони в складі збірної Аргентини.

Поєдинок став для Мессі 148-м у збірній Аргентини, і він перевершив досягнення Хав'єра Маскерано, який зіграв 147 матчів.

Крім того, Мессі є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини. На його рахунку 75 голів.

Нагадаємо, що збірна Аргентини вийшла в чвертьфінал Кубка Америки, де зіграє з Еквадором.