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Цубер повторив рекорд Євро за кількістю асистів

Сьогодні 23:25 58 0
Цубер повторив рекорд Євро за кількістю асистів
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Швейцарський півзахисник Стівен Цубер виконав асист на Харіса Сеферовича у 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Франції.

Це вже 4 гольова передача для швейцарця, що є повтороенням рекорду на чемпіонатах Європи.

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