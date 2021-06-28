Цубер повторив рекорд Євро за кількістю асистів

Джерело - Чемпіон.
Швейцарський півзахисник Стівен Цубер виконав асист на Харіса Сеферовича у 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Франції.
Це вже 4 гольова передача для швейцарця, що є повтороенням рекорду на чемпіонатах Європи.
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Джерело - Чемпіон.
Швейцарський півзахисник Стівен Цубер виконав асист на Харіса Сеферовича у 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Франції.
Це вже 4 гольова передача для швейцарця, що є повтороенням рекорду на чемпіонатах Європи.