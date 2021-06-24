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Рух підсилився атакувальним хавбеком

Сьогодні 15:41 233 0
Рух підписав чергового новачка
Рух підсилився атакувальним хавбеком
#Рух

Джерело - fcrukh.com.

Рух оголосив про підписання контракту з лівим атакувальним півзахисником Орестом Кузиком.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Гравець отримав контракт на 3 роки.

26-річний Кузик в минулому сезоні виступав за кіпрський Пафос. Забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

В Україні грав за Говерлу, Сталь, Дніпро-1 і Десну.

Раніше, Рух підписав колишнього голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.

Рух посів десяте місце в УПЛ 2020/21. Новий сезон в чемпіонаті України стартує 25 липня.

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