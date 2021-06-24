Рух підсилився атакувальним хавбеком

Джерело - fcrukh.com.
Рух оголосив про підписання контракту з лівим атакувальним півзахисником Орестом Кузиком.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Гравець отримав контракт на 3 роки.
26-річний Кузик в минулому сезоні виступав за кіпрський Пафос. Забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.
В Україні грав за Говерлу, Сталь, Дніпро-1 і Десну.
Раніше, Рух підписав колишнього голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.
Рух посів десяте місце в УПЛ 2020/21. Новий сезон в чемпіонаті України стартує 25 липня.