Рух підсилився атакувальним хавбеком

Рух підписав чергового новачка

Рух оголосив про підписання контракту з лівим атакувальним півзахисником Орестом Кузиком.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Гравець отримав контракт на 3 роки.

26-річний Кузик в минулому сезоні виступав за кіпрський Пафос. Забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

В Україні грав за Говерлу, Сталь, Дніпро-1 і Десну.

Раніше, Рух підписав колишнього голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.

Рух посів десяте місце в УПЛ 2020/21. Новий сезон в чемпіонаті України стартує 25 липня.