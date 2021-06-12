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Кравченко: Забарний може стати відкриттям Євро-2020

Сьогодні 14:30 291 0
Сергій Кравченко прокоментував очікування від гри збірної України
Кравченко: Забарний може стати відкриттям Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Український хавбек Чорноморця Сергій Кравченко назвав, хто може стати відкриттям у складі збірної України на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

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"Хто може стати відкриттям турніру у складі збірної України? Насамперед назву Іллю Забарного, якщо він буде грати. У такому віці показувати такий спокій і холоднокровність — це дорого обходиться. Непогано зараз виглядає Олександр Зубков, який вміє атакувати простір. У нього поки не таке гучне ім'я, але у нас в команді не багато флангових нападників, які люблять і хочуть відкриватися за спини захисників. У Зубкова хороший рух, він відпрацьовує на кожній ділянці поля і відчуває глибину. А ось Віталій Миколенко вже навряд чи когось здивує — він грає в основі збірної вже багато років", — вважає Кравченко.

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