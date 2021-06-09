Бразилія обіграла Парагвай, неймовірний камбек Колумбії у матчі проти Аргентини. Результати кваліфікації ЧС-2022

Результати кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У Південній Америці відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, Південна Америка

09 червня

Еквадор - Перу 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Куева, 0:2 - 89 Адвінкула, 1:2 - 90+3 Плата

Венесуела - Уругвай 0:0

Колумбія - Аргентина 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Ромеро, 0:2 - 8 Паредес, 1:2 - 51 Муріель (пен), 2:2 - 90+4 Борха

Парагвай - Бразилія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Неймар, 0:2 - 90+3 Пакета

Чилі - Болівія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Пульгар, 1:1 - 81 Морено