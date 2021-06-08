Кучеренко залишив Інгулець

Футболіст перебуває у пошуку нового клубу

Півзахисник Інгульця Олександр Кучеренко залишив клуб з Петрового.

Про це повідомляє Footboom.

Контракт 29-річного футболіста підійшов до кінця, тому він отримав статус вільного агента і буде займатися пошуками нового клубу.

У минулому сезоні на рахунку хавбека 21 поєдинків в УПЛ, 7 жовтих і 1 червона картка. У Петрового Кучеренко грав з 2017-го року, разом з командою брав участь в фіналі Кубка України і домігся підвищення в елітний дивізіон.

Також за свою кар’єру пограв за Авангард, Зірку, молдавські команди Веріс, Ністру і Костулень.

Раніше, Інгулець підписав досвідченого Опанасенка.