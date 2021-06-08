Кучеренко залишив Інгулець

Джерело - sport-kr.com.ua.
Півзахисник Інгульця Олександр Кучеренко залишив клуб з Петрового.
Про це повідомляє Footboom.
Контракт 29-річного футболіста підійшов до кінця, тому він отримав статус вільного агента і буде займатися пошуками нового клубу.
У минулому сезоні на рахунку хавбека 21 поєдинків в УПЛ, 7 жовтих і 1 червона картка. У Петрового Кучеренко грав з 2017-го року, разом з командою брав участь в фіналі Кубка України і домігся підвищення в елітний дивізіон.
Також за свою кар’єру пограв за Авангард, Зірку, молдавські команди Веріс, Ністру і Костулень.
Раніше, Інгулець підписав досвідченого Опанасенка.