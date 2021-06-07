Шевченко: Сподіваємося, що люди в Харкові прийдуть і підтримають команду

Тренер збірної України Андрій Шевченко очікує, що фани заповнять трибуни в останньому контрольному матчі перед Євро-2020.

Про це сказав сам наставник "синьо-жовтих".

"Кіпр, перш за все, команда, яка дуже компактно грає, добре переміщається, пресингує, тримає м'яч. Для нас буде цікавий матч.

Ми ставимо перед собою різні цілі, але, я думаю, все одно матч вийде цікавим. Сподіваємося, що люди в Харкові прийдуть і підтримають команду", - сказав Шевченко.