КОНМЕБОЛ визначив місце проведення фіналу Кубку Америки-2021

Турнір перенесли з Аргентини до Бразилії

Фінальний матч Кубку Америки-2021 відбудеться у Ріо-де-Жанейро на стадіоні Маракана.

Про це повідомила пресслужба Американської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

Поєдинок повинен відбутися 10 липня. Сам турнір розпочнеться 13 червня і пройде в Бразилії - в матчі відкриття господарі турніру зіграють з командою Венесуели на стадіоні імені Гаррінчі в місті Бразиліа.

На цій арені також відбудеться один з півфіналів Кубку Америки. Другу гру 1/2 фіналу прийме стадіон Нілтоном Сантоса в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, спочатку турнір повинні були прийняти Колумбія і Аргентина, проте Колумбії заборонили проводити через політичну ситуацію в країні, а у Аргентини - через поширення коронавируса.

Переможцем минулого розіграшу Кубка Америки стала Бразилія, яка в фіналі обіграла Перу (3:1).