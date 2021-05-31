Кубок Америки проведуть в Бразилії

Турнір буде зіграний в заплановані терміни

Джерело - Чемпіон.

Конфедерація південноамериканського футболу (КОНМЕБОЛ) проведе Кубок Америки-2021 у Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Турнір буде проведено в заплановані дати - з 11 червня по 10 липня.

Зараз КОНМЕБОЛ займається організацією проведення турніру, адже необхідно вибрати міста і стадіони для поєдинків.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Нагадаємо, спочатку турнір повинні були прийняти Колумбія і Аргентина, проте Колумбії заборонили проводити через політичну ситуацію в країні, а у Аргентини - через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, минулим переможцем Кубку Америки стала Бразилія, яка в фіналі обіграла Перу (3:1).