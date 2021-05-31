 Кубок Америки проведуть в Бразилії | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Кубок Америки проведуть в Бразилії

Сьогодні 20:25 196 0
Турнір буде зіграний в заплановані терміни
Кубок Америки проведуть в Бразилії
#Кубок Америки

Джерело - Чемпіон.

Конфедерація південноамериканського футболу (КОНМЕБОЛ) проведе Кубок Америки-2021 у Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Турнір буде проведено в заплановані дати - з 11 червня по 10 липня. 

Зараз КОНМЕБОЛ займається організацією проведення турніру, адже необхідно вибрати міста і стадіони для поєдинків. 

Нагадаємо, спочатку турнір повинні були прийняти Колумбія і Аргентина, проте Колумбії заборонили проводити через політичну ситуацію в країні, а у Аргентини - через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, минулим переможцем Кубку Америки стала Бразилія, яка в фіналі обіграла Перу (3:1).

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