Два лідери можуть залишити Манчестер Сіті

У послугах футболістів зацікавлений лондонський Арсенал

Керівництво Манчестер Сіті готується до продажу двох нападників в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Містяни планують розлучитися з Рахімом Стерлінгом і Ріяд Марез. Відзначається, що в послугах Стерлінга і Мареза зацікавлений лондонський Арсенал.

Крім того, команду можуть покинути захисник Емерік Ляпорт і нападник Габріель Жезус.

Виручені за гравців кошти Манчестер Сіті планує витратити на трансфери півзахисника Астон Вілли Джека Гріліша і нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.