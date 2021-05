Спаллетті підпише контракт з Наполі на 2 роки

Італійський фахівець Лучано Спаллетті буде призначений на пост головного тренера Наполі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

62-річний фахівець підпише контракт з неаполітанським клубом до 2023 року.

Luciano Spalletti will be the new Napoli manager, confirmed. He has just signed his contract until June 2023. Done and completed. 🔵 @SkySport #Napoli