Екстренер Інтера очолить Наполі

Джерело - sport.ua.
Відомий італійський тренер Лучано Спаллетті найближчим часом очолить Наполі.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Фахівець погодив дворічний контракт з клубом. У тренерський штаб Лучано Спаллетті увійдуть мінімум шість осіб.
Спаллетті не тренувався з 2019 року, коли був відправлений у відставку з поста наставника Інтера. Також фахівець в ході своєї кар'єри очолював Рому, Удінезе, Сампдорію, Емполі і російський Зеніт.
Раніше Гаттузо покинув посаду наставника Наполі, з яким втратив путівку в Лігу чемпіонів в останньому турі.