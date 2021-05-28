Екстренер Інтера очолить Наполі

Наполі швидко знайшло нового тренера

Відомий італійський тренер Лучано Спаллетті найближчим часом очолить Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Фахівець погодив дворічний контракт з клубом. У тренерський штаб Лучано Спаллетті увійдуть мінімум шість осіб.

Спаллетті не тренувався з 2019 року, коли був відправлений у відставку з поста наставника Інтера. Також фахівець в ході своєї кар'єри очолював Рому, Удінезе, Сампдорію, Емполі і російський Зеніт.

Раніше Гаттузо покинув посаду наставника Наполі, з яким втратив путівку в Лігу чемпіонів в останньому турі.