Манчестер Сіті - Челсі 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! ЧЕЛСІ ВИГРАЄ ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ!

90' Марез пробивав з льоту з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів прямо над поперечиною.

90' Жезус класно прорвався до штрафного майданчика, але Крістіансен все ж зумів вибити м'яч в аут.

90' Фернандіньо збив Канте, лондонці тягнуть час, проте штрафний заслужений.

90' Класно розіграли м'яч гравці Сіті, але Крістіансен в останній момент заблокував удар Фодена.

90' 7 хвилин додав арбітр до основного часу!

88' Жезус грубо підкотився під Гаверца, жовта картка для бразильця.

86' Чергова подача пішла у штрафний майданчик Челсі, але м'яч пішов за межі поля.

84' Вокер класне закидання виконував, але Агуеро та Фоден до м'яча не дісталися.

82' Після подачі м'яч відскочив на Жоржиньо, який пробив вище воріт.

81' Чілвелл на фланзі впав у боротьбі з Вокером, не безпечний штрафний для Челсі.

80' Остання заміна в Челсі: замість Мейсона Маунта на поле вийшов Матео Ковачич.

79' Розіграли гравці Сіті корнер, але девідендів це не принесло.

78' Вокер проривався по правому флангу, проте зміг заробити лише кутовий.

76' Заміна у склад "містян" замість Рахіма Стерлінга на поле вийшов Кун Агуеро.

75' Стерлінг класно увірвався у штрафний майданчик і прострілював, але Жезусу не вдалося п'ятою переправити м'яч у ворота.

73' У контратаку втікали гравці Челсі, Канте викотив на Гаверца, той прорвався по центру і видав пас на Пулішича. Американець виходив один на один, але у боротьбі зі Стоунсом пробив трохи повз ворота.

71' Марез виконував навіс у штрафний майданчик, але Рюдігер виграв верхову боротьбу.

69' Аспілікуета впав на газон, у боротьбі з Жезусом іспанець травмував коліно! Медики на полі.

68' Пішла подача зі стандарту, проте ніхто з гравців Ман Сіті не зміг пробити по воротах.

67' Жезус пійшов у обіграш на фланзі, але зміг заробити лише штрафний.

65' Тепер заміна від Челсі: Крістіан Пулішич вийшов замість Тімо Вернера.

63' Заміна у складі Манчестер Сіті: замість Бернандо Сілва на поле вийшов Фернандіньо.

61' Гравці Ман Сіті апелювали щодо грою рукою, проте ВАР показав, що все було в межах правил.

60' Пішла подача з штрафного, Діаш скинув у центр, далі м'яч відскочив до Стерлінга, який пробивав з дальньої дистанції, але влучив у захисника Челсі.

59' Не може продовжити гру Де Брейне! Габріель Жезус виходить на поле!

57' Піднявся вже Антоніо і відразу отримав жовту картку. А от Кевін лежить досі на газоні! Медики надають йому допомогу, але можливо заміна знадобиться лідеру "містян".

56' Де Брейне віддав пас і намагався прорватися вперед, але його заблокував Рюдігер, обидва гравці лежать на газоні.

55' Пішла подача з флангу, але оборонці Челсі відбилися.

54' Гаверца зараз на фланзі збили, небезпечний штрафний для Челсі.

52' Зінченко класно видавав на Де Брейне, але того наздогнав Канте і в підкаті відібрав м'яч.

51' Контролює м'яч Манчестер Сіті на початку другої половини гри, проте до удару поки справа не дійшла.

49' Стерлінга збили у центрі поля, знову починається тайм у нас з фолів.

47' Активно пресингуали "містяни", але Канте вибиваючи м'яч влучив у нападника і заробив удар від воріт.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Челсі мінімально перемагає Манчестер Сіті. Пепу Гвардіолі потрібно терміново шукати ключ до воріт Менді.

45' Вокер намагався правим флангом прорватися, але його зупинив Бен Чілвелл.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

42' ГООООЛ! Челсі виходить вперед! Маунт класно видав пас на хід на Гавецра, той втік від Зінченка, переграв Едерсона і забив у порожні ворота.

41' Контролює зараз Челсі м'яч, але до ударів справа не доходить.

39' Сілва все ж отримав травму в епізоді з Гюндоганом. Бразильський захисник покинув поле! Замість нього гру продовжив Крістіансен.

38' Марез прострілював з правого флангу, але м'яч прилетів у руки Менді.

37' Канте класно видав на Гаверца, той намагався у центр зміститися, але м'яч у нього забрав Зінченко.

35' Команди перерву взяли невелику на водопій.

33' Гюндоган грубо зіграв проти Гюндогана, за шо отримав жовту картку. Перший "гірчичник" у нашому матчі.

31' Знову Жоржиньо порушив правила, на цей раз проти Фодена.

29' Вокер класно прорвався по правому флангу і навіть зміг прострілити, але Фоден не дотягнувся до м'яча.

27' Де Брейне класно виводив Фодена один на один, проте Рюдігер встиг у підкаті заблокувати цей удар.

25' Джеймса збили на правому фланзі, черговий штрафний у нашому матчі. Дуже багато фолів у фінальному поєдинку.

23' Жоржиньо сфолив проти Вокера на фланзі, суддя обмежився усним попередженням для італійця.

21' Мареза у центрі поля збили, штрафний для Манчестер Сіті.

19' Дуже активні перші хвилини у нашому матчі, обидві команди біжуть в атаку інколи забуваючи про захист.

17' Пішла подача з кутового, але Едерсон на виході класно зіграв і забрав м'яч у руки.

16' Знову Вернер зміг по воротах пробити, але Едерсон перевів м'яч на кутовий.

15' Вернер прорвався по центру і низом пробивав по воротах, але Едерсон зафіксував м'яч у руках.

13' Вернер з правого флангу викотив м'яч на Канте. Той у дотик пробив по воротах суперника, але влучив у захисника Манчестер Сіті.

11' У контратаку втікали гравці Сіті, але простріл Стерлінга у підкаті зупинив Чілвелл.

10' Гаверц класно прострілював у штрафний майданчик, але Вернер не влучив по м'ячу і подарував снаряд супернику.

9' Пішла подача з кутового, але Зінченко порушив правила проти Сілви.

8' Стерлінг класно увірвався в штрафний майданчик, але відпустив задалеко м'яч і його удар без проблем Менді перевів на кутовий.

6' Вокер активно пресингував Тьяго Сілву, проте арбітр зафіксував фол на користь Челсі.

4' Джеймс класно запустив вперед Вернера, прокинувши м'яч повз Зінченка, німецький нападник відпасував на Гаверца, але його простріл прийшовся у руки Едерсону.

3' Бернандо Сілва рукою допоміг собі в боротьбі з Жоржиньо, суддя зафіксував штрафний удар.

2' Не поспішають команди вперед, наразі Челі контролює м'яч на власній половині поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

У Порту розпочинається церемонція відкриття фінального поєдинку Ліги чемпіонів.

Стали відомі стартові склади команд на цей поєдинок!

Манчестер Сіті зіграє проти Челсі в фіналі Ліги чемпіонів 2020/21.

Матч відбудеться в суботу, 29 травня, о 22:00 за київським часом на Ештадіу де Драгау в Порту.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.