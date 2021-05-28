УЄФА хоче скасувати важливе єврокубкове правило

УЄФА може змінити правило виїздного голу

УЄФА розгляне питання про скасування правила виїзного голу в єврокубкових матчах.

Про це повідомляє The Times.

Спілка європейських футбольних асоціацій розгляне можливість повного скасування правила виїзного голу вже найближчим часом. Це питання обговорять під час найближчого засідання виконавчого комітету УЄФА, яке відбудеться в п'ятницю, 28 травня.

Раніше, пропозицію повністю відмовитися від правила виїзного гола було відкинуто. Голи на виїзді мали враховуватися тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме перевагу виїзного гола.

Згідно з чинним регламентом, при рівному рахунку в двоматчовому протистоянні в наступний раунд виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.