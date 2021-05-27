Піно встановив рекорд фіналів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Ліги Європи Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед в серії післяматчевих пенальті.
Про це повідомляє Squawka.
Актуально: Вільярреал - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд фіналу Ліги Європи
У старті на фінальну гру головний тренер іспанської команди Унаї Емері випустив 18-річного вінгера Єремі Піно.
Футболіст зіграв 77 хвилин і був замінений на Пако Алькасера. Однак це не завадило йому встановити рекорд фіналів Ліги Європи.
Піно у віці 18 років і 218 днів іспанець став наймолодшим переможцем в історії турніру.